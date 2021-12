De acordo com a informação disponibilizada pelo Santa Clara, Morita está "assintomático" e em "isolamento", depois de ter tido um teste com resultado positivo ao coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.

O internacional japonês já alinhou em 20 jogos esta temporada e é um dos jogadores mais utilizados da equipa.

No boletim clínico do Santa Clara constam também Mohebi (com uma lombalgia), Rúben Oliveira (com uma artralgia na anca) e João Costa (que foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles).

No documento não consta o jogador Allano, que nos últimos dias tem sido notícia em vários órgãos de comunicação social por ter tido um alegado teste antidoping positivo, podendo estar em risco a sua continuidade no clube açoriano.

Hoje, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, o treinador Nuno Campos rejeitou comentar a situação de Allano: "Se a administração não deu mais informações, penso que não serei eu a pessoa que possa fazê-lo", afirmou, sem revelar se o atleta treinou com a equipa na última semana e remetendo esclarecimentos para a posição oficial do clube.

Sobre a situação de Allano, o Santa Clara informou que não existe uma "decisão definitiva" e que a SAD do clube "está a acompanhar o assunto de perto, em articulação com o departamento médico, jurídico e o próprio atleta".

O Santa Clara, 18.º e último classificado, com sete pontos, vai receber o Arouca, nono, com 13, no domingo, às 14:30 locais (menos uma hora do que no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

