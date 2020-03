Japão pediu adiamento por um ano dos Jogos e o COI aceitou - Abe O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse hoje que o Comité Olímpico Internacional (COI) aceitou o seu pedido de adiar por um ano os Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido ao surto da Covid-19. desporto Lusa desporto/japao-pediu-adiamento-por-um-ano-dos-jogos-e-_5e7a03b423994a197a24354e





Abe tornou público o seu pedido em declarações aos jornalistas, após ter tido uma conversa por videoconferência com o presidente do COI, Thomas Bach, e garantiu que o suíço concordou a "100%" com a sua proposta.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 deveriam realizar-se de 24 de julho a 09 de agosto.

Antes, na madrugada de hoje, em comunicado, o comité organizador reafirmou estar a "examinar planos detalhados para diferentes cenários, incluindo a abertura dos Jogos em 24 de julho, de acordo com o acordo alcançado com o COI".

Reiterando que o cancelamento "não está na agenda", a organização de Tóquio2020 assegurou dar prioridade à "segurança dos atletas, espetadores e todos os outros participantes".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

NFO // AJO

Lusa/Fim