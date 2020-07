Vardy, que já tinha ficado em segundo em 2015/16, venceu pela primeira vez o galardão, apesar de ter ficado em branco na última jornada da prova, em que o Leicester City foi derrotado em casa pelo Manchester United (2-0), falhando a qualificação para a Liga dos Campeões.

O avançado de 33 anos, o mais velho de sempre a alcançar o galardão, superou o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) e o seu compatriota Danny Ings (Southampton), que apontaram ambos 22 golos.

Vardy, que cumpriu a oitava temporada nos 'foxes', é apenas o oitavo jogador inglês a vencer este prémio da Premier League, o primeiro desde 2016/17, quando Harry Kane arrecadou o troféu.

O belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, somou 20 assistências e igualou o recorde do francês Thierry Henry, no Arsenal, enquanto o brasileiro Ederson, também dos 'citizens' e antigo jogador do Benfica, venceu o prémio de melhor guarda-redes, tendo registado 16 jogos sem sofrer golos.

