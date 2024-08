Ingebrigtsen, de 23 anos, bicampeão do mundo da légua, impôs-se no Stade France em 13.13,66 minutos, no seu melhor registo da temporada, deixando o queniano Ronald Kwemoi no segundo lugar, a 1,38 segundos (13.15,04), e o norte-americano Grant Fisher no terceiro, a 1,47 (13.15,13), respetivamente.

Na terça-feira, na final dos 1.500 metros, em que o fenómeno norueguês defendia o ouro conquistado em Tóquio2020, Ingebrigtsen ficou arredado do pódio, não conseguindo melhor do que o quarto lugar.

JP // AJO

Lusa/Fim