"Muito obrigado à administração, colegas e adeptos pelo tratamento, carinho, respeito, consideração e paciência quanto ao problema de saúde que tenho tido há vários anos", escreveu na sua conta na rede social Instagram o jogador que representou o Portimonense na I Liga portuguesa de futebol nas últimas duas temporadas.

Jackson Martínez, de 33 anos, diz que se despede "com satisfação de ter dado tudo o que tinha e algo mais além das suas forças ao serviço do clube", desejando ao emblema de Portimão que "os objetivos traçados sejam cumpridos".

O avançado, que em Portugal também representou o FC Porto e que cumpriu 54 jogos oficiais ao serviço Portimonense, tendo marcado 12 golos, indicou que em breve anunciará "a decisão quanto ao seu futuro".

No dia que marcou o regresso ao trabalho de preparação da temporada 2020/2021 da equipa de Portimão, o treinador Paulo Sérgio referiu que não contava com o avançado para integrar o plantel para a nova época, apesar de "ser um jogador ímpar e com o qual foi um prazer trabalhar".

