Após três triunfos nos quatro últimos jogos, o técnico reconheceu que a formação vimaranense, sétima da tabela, com 34 pontos, vive um período de "felicidade e motivação", mas lembrou que a deslocação ao Estádio Capital do Móvel encerra "grandes dificuldades", que só podem ser superadas com "intensidade" na "disputa de todos os lances".

"Em termos de luta, de intensidade, de duelos, vamos ter de ser muito fortes, até pelas características daquelas gentes [de Paços de Ferreira]. O clube é muito lutador, intenso. A equipa tem qualidade e é bem orientada. É bom que os nossos atletas tenham a capacidade de perceberem e de se adaptarem ao contexto do jogo", realçou, na conferência de antevisão ao duelo agendado para as 20:00.

O técnico explicou que o apelo à "intensidade" está relacionado com a hipótese de chover em Paços de Ferreira no domingo e o possível impacto no relvado, tendo lembrado a "capacidade de ajustamento" exibida pelos seus pupilos na ronda anterior, quando jogaram sobre um relvado encharcado no triunfo sobre o Tondela (2-0), em Guimarães, no domingo.

"O campo ficou pesado e era difícil a bola rolar. Mas adaptámo-nos muito bem a esse momento. Temos de dar continuidade no ajustamento ao que o jogo pede e ao que o campo pode oferecer em termos de qualidade. Acredito que esteja razoavelmente bom", antecipou.

Independentemente do estado do relvado, Ivo Vieira considerou que a formação treinada por Pepa, apesar de ocupar o 16.º lugar da tabela, com 22 pontos, vai "atacar mais a baliza" comparativamente ao duelo da primeira volta - triunfo do Vitória, por 1-0, nos descontos.

"O fator casa traz sempre um sentimento diferente para a abordagem ao jogo, de atacar mais a baliza do adversário. Isso vai acontecer naturalmente por parte do Paços, não deixando de ser uma equipa organizada e competitiva", disse o treinador sobre o adversário de domingo, que venceu os últimos dois jogos para a I Liga.

O técnico, de 44 anos, defendeu que essa eventual abordagem do Paços pode ser "vantajosa" para o lado vimaranense, por dar "mais espaço" aos seus jogadores, mas também frisou que o Vitória está preparado para "ter o domínio do jogo", caso o adversário surja mais recuado.

Depois de ter sofrido duas lesões ao longo da época, o extremo Ola John foi titular nos últimos quatro jogos, mas Ivo Vieira salientou que o holandês, de 27 anos, está no "mesmo patamar" dos outros atletas do plantel e só "tem de continuar o rendimento até agora apresentado".

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 34 pontos, visita o Paços de Ferreira, 16.º, com 22, em jogo da 24.ª jornada, agendado para as 20:00 de domingo, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, e arbitrado por Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

