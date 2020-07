Sétima classificada da tabela, com 43 pontos, a quatro do Rio Ave, que ocupa a quinta posição, a última de acesso às provas europeias em 2020/21, a turma vimaranense, frisou o técnico, vai deslocar-se a Portimão com o intuito de vencer um conjunto que ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 27, mas é o segundo mais forte do campeonato após a retoma - somou 11 pontos em cinco jogos, menos dois do que o Sporting.

"Estamos conscientes de que irá ser um jogo de dificuldade elevada, por aquilo que o Portimonense tem feito e pelo objetivo que procura [manutenção] (...). Com todo o respeito pelo Portimonense, que é uma equipa bem orientada e bem apetrechada, vamos à procura do objetivo [Liga Europa]. São duas equipas à procura de pontos, embora com objetivos diferentes", realçou, na videoconferência de antevisão ao duelo agendado para as 19:15 de sábado.

Após o triunfo caseiro sobre o Vitória de Setúbal (2-0), na terça-feira, Ivo Vieira assumiu querer continuidade na "retoma da qualidade de jogo e nos resultados" e uma equipa a "correr atrás" do objetivo enquanto for "matematicamente possível" - há 15 pontos em disputa até ao fim do campeonato.

"Os pontos vão ser cada vez menos para disputar em cada jornada. Vamos correr atrás do objetivo em que acreditamos. Todas as outras equipas lutam pelos objetivos. Não há jogos fáceis. Nesta retoma, vê-se que nem sempre as equipas que ganhavam mais vezes estão a fazê-lo", frisou.

O plantel do Vitória de Guimarães começou a época 2019/20 em 24 de junho de 2019, o primeiro dia de trabalho, e está junto há mais de um ano, em virtude da pausa competitiva ditada pela pandemia de covid-19, com Ivo Vieira a admitir algum "desgaste", mas também a lembrar que o prolongamento da temporada se deveu à participação na Liga Europa, que começou na segunda pré-eliminatória, em julho de 2019.

"Fico orgulhoso de representar o Vitória e isso é sinal de que tivemos em competições importantes, tivemos visibilidade e valorizámos jogadores. Os três meses de paragem não foram benéficos em termos de saúde mental. A época prolongou-se mais para uns do que para outros, mas para benefício dessas equipas, que puderam estar nas provas europeias", disse.

O técnico abordou também a saída de Lucas Evangelista, tendo referido que o médio cedido aos minhotos pelo Nantes (França), utilizado em 26 jogos durante a época, saiu devido a "questões contratuais", não sendo esse um tema "em que possa intervir".

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 43 pontos, visita o Portimonense, 17.º, com 27, em jogo da 30.ª jornada marcado para as 19:15 de sábado, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

