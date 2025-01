Iúri Leitão vence madison e corrida por pontos do Troféu Artur Lopes

O ciclista português Iúri Leitão, campeão olímpico de madison e prata no omnium, venceu hoje em madison e na corrida por pontos do Troféu Internacional de Pista Artur Lopes, no Velódromo Nacional, em Sangalhos.