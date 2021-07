A formação germânica liderou muito tempo na 'casa' das dezenas e entrou para o derradeiro parcial a vencer por quatro pontos (72-68), mas os transalpinos dominaram os últimos 10 minutos, como demonstra o parcial de 24-10.

Simone Fontecchio, com 20 pontos, Danilo Gallinari e Stefano Tonut, ambos com 18, e Nicolo Melli, com 13 pontos e nove ressaltos, destacaram-se na 'squadra azzurra', enquanto Maodo Lo comandou os alemães, com 24 pontos.

A Nigéria e a Austrália completam o agrupamento B, numa fase de grupos em que se qualificam para os quartos de final os dois primeiros de cada um dos três grupos e ainda os dois melhores terceiros colocados.

