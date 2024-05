"Foi com profunda tristeza e uma grande emoção que tivemos conhecimento da morte de um dos nossos jogadores, Pierre-Mathieu Fernandes, num acidente de viação esta manhã. Pierre-Mathieu tinha apenas 22 anos", escreveu o Vienne, sem adiantar mais detalhes.

Além de já ter jogado na seleção principal, Fernandes sagrou-se vice-campeão europeu de râguebi ao serviço de Portugal em 2021.

"A FPR deixa os mais sinceros sentimentos a toda a família do Pierre e agradece o seu contributo para a modalidade", escreveu o organismo, numa nota de pesar publicada nos seus canais oficiais.

Formado no Clermont, o pilar lusodescendente jogava atualmente no Vienne Rugby, da Nationale 1, terceiro escalão competitivo francês, depois de ter alinhado, na época passada, no Chambéry.

