"O médio Julian Draxler, de 28 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Campeão do mundo em 2014, o internacional alemão chega ao clube por empréstimo para a época 2022/23, proveniente do Paris Saint-Germain", informam o clube lisboeta, no site oficial.

O campeão do Mundo pela 'mannschaft' em 2014, no Brasil, tem um total de sete golos em 58 internacionalizações e cumpriu a formação nos germânicos do Schalke 04, tendo realizado a estreia na equipa principal na temporada 2010/11.

Prosseguiu na formação de Gelsenkirchen até ao início da época 2015/16, antes de rumar aos também alemães do Wolfsburgo, por 43 milhões de euros (ME), mantendo-se nos 'lobos' por um ano e meio.

Em janeiro de 2017, Draxler foi contratado pelo Paris Saint-Germain, por 36 ME, na altura liderado pelo espanhol Unai Emery, e cumpriu seis temporadas consecutivas em Paris, sendo que as de 2017/18 e 2018/2019 foram aquelas em que teve maior utilização, com mais de 40 jogos em cada.

Contudo, o novo médio ofensivo do atual líder da I Liga portuguesa não disputa um jogo oficial desde o final de março, face a uma lesão no joelho direito.

Draxler é o oitavo reforço assegurado pelo Benfica para nova temporada, depois de Alexander Bah, João Victor, Mihailo Ristic, Enzo Fernández, Fredrik Aursnes, David Neres e Petar Musa.

AJC // MO

Lusa/Fim