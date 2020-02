Início do jogo entre Santa Clara e Paços de Ferreira adiado O início do jogo Santa Clara-Paços de Ferreira, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, foi adiado para as 21:30 locais, devido ao mau estado do relvado e à falta visibilidade das linhas do Estádio de São Miguel. desporto Lusa desporto/inicio-do-jogo-entre-santa-clara-e-pacos-de_5e35ee06ecd62512786cfe7f





O início do jogo entre os açorianos e o Paços de Ferreira, agendado para as 19:30 locais (mais uma hora em Portugal continental) foi, num primeiro momento, adiado em cerca de 30 minutos, antes de os delegados da Liga decidirem esperar até às 21:30 locais para determinarem se é possível a realização do encontro.

A intensa precipitação sentida em Ponta Delgada ao longo dos últimos dias 'apagou' as linhas do estádio, que deverão voltar a ser pintadas até à nova hora de início do jogo da 19.ª jornada.

