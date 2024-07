Depois de a seleção espanhola, três vezes campeã, assegurar a sua quinta presença no encontro decisivo, ao bater a Espanha, hoje, em Dortmund, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), defrontam-se Inglaterra e Países Baixos.

A seleção inglesa afastou a Suíça nos quartos de final, no desempate por grande penalidades (5-3, após 1-1 no prolongamento) e a Eslováquia, após prolongamento (2-1, após 1-1 no tempo regulamentar), sem ainda ter confirmado em campo o favoritismo à conquista do 'cetro', que seria o primeiro da sua história.

Os ingleses ainda têm bem presente a derrota na última edição, nos penáltis (3-2), em Wembley, frente à Itália, a grande desilusão deste Euro2024, eliminada nos oitavos de final, pelo que, pretendem, além de atingir o jogo mais esperado, exibir-se ao nível desejado.

Se a seleção dos 'três leões' chega a esta fase da competição sem convencer, os neerlandeses, de Ronald Koeman, têm sido mais esclarecidos e derrotaram, sempre nos 90 minutos, a Turquia, por 2-1, nos 'quartos' e a Roménia, por 3-0, nos 'oitavos'.

Na terça-feira, na outra 'meia', a Espanha, campeã em 1964, 2008 e 2012, ultrapassou a França, vencedora em 1984 e 2000 e responsável pela eliminação de Portugal nos 'oitavos', com um triunfo por 2-1.

A final da 17.ª edição do Campeonato da Europa está marcada para domingo, às 21:00 (20:00), no Estádio Olímpico de Berlim.

