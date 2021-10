"Sabemos as características que ele tem e traz à equipa. Mas, um jogador não faz uma equipa. Nós pensamos mais no coletivo e temos que pensar em mostrar aquilo que é o FC Porto para conseguirmos vencer", disse o centrocampista colombiano.

Uribe reconheceu a necessidade de o FC Porto "ir atrás de um resultado favorável" neste jogo, vincando que estas competições europeias "dão sempre uma motivação extra".

"Neste grupo [B], todas as equipas são muito boas e nós temos de ser fortes em casa. Trabalhamos juntos há muito tempo, sabemos o que o 'míster' quer de nós. Temos que demonstrar isso para conseguir alcançar os resultados que queremos", disse o médio.

O jogador dos 'dragões' reconheceu que a última prestação da equipa na 'Champions' não foi positiva, face a uma pesada derrota frente aos ingleses do Liverpool [1-5], mas garantiu que o importante é "não perder a identidade".

"Contra este tipo de adversários, facilmente podes perder, mas o que não podes perder é a identidade de jogo do FC Porto. Não fizemos um grande jogo frente ao Liverpool, mas temos de mostrar sempre o que nos identifica como portistas, seja contra que adversário for. Frente ao Milan, que precisa de somar pontos, como nós, espero que estejamos à altura do jogo", analisou Uribe.

O médio colombiano, de 30 anos, que cumpre a terceira temporada de 'azul e branco', diz "sentir-se em casa" no FC Porto e considerou que evoluiu sob a orientação do treinador Sérgio Conceição.

"Desde o início, o 'míster' depositou muita confiança em mim. Estar constantemente a jogar e nas convocatórias permitiu-me chegar à minha seleção, que para mim é muito importante. Estou feliz de estar cá e desde que cheguei que me sinto mais um portista", concluiu Uribe.

O FC Porto, terceiro classificado do Grupo B, com um ponto, recebe na terça-feira o AC Milan, quarto e último, com zero, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem de alemão Felix Brych.

