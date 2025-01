"Queremos entrar bem no jogo desde o primeiro minuto, mostrar níveis de intensidade e concentração mais elevado, mostrar que somos capazes de jogar bem. Queremos fazer um grande jogo", disse o treinador, em conferência de imprensa.

O escocês admitiu que o Vitória de Guimarães, agora orientado por Luís Freire, depois das saídas de Rui Borges e Daniel Sousa, vive um período conturbado, mas mantém o foco naquilo que a sua equipa pode construir.

"O mais fácil seria jogar contra uma equipa com o mesmo treinador há três ou quatro anos, em que não haja dúvidas. Mas não é o caso. Conhecemos bem o Vitória de Guimarães, vamos estudar as dinâmicas e isso não muda assim tanto. Pode haver coisas diferentes, mas temos de estar preparados", adiantou Cathro.

Depois de duas vitórias consecutivas na Liga portuguesa, Ian Cathro vive dias mais calmos na Amoreira, mas mantém a serenidade e garante que nada mudou no trabalho que o plantel tem feito desde o início da temporada.

"Nada mudou, é um processo contínuo em que procuramos melhorar todos os aspetos. Mesmo quando a bola não está a entrar mantemos o nosso trabalho para que ao longo do tempo possamos ter resultados. Neste momento estamos a conseguir que a bola entre e o que há a fazer é continuar no nosso processo com a mesma atitude", sintetizou o técnico, que salientou que a equipa ainda tem de melhorar aspetos defensivos e "não sofrer tantos golos".

Olhando para o futuro, o treinador escocês deixa escapar que a equipa tem a ambição de subir na tabela: "Temos muita ambição, mas não falamos disso cá fora. Por agora queremos melhorar todos os dias e mostrar um futebol que as pessoas gostem de ver".

O Estoril Praia, em 10.º lugar, com 21 pontos, joga no domingo, às 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 26 pontos, numa partida que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.

BYD // AO

Lusa/Fim