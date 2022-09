Um golo de Adam Szalai, avançado dos suíços do Basileia, aos 17 minutos, assegurou uma vitória em pleno Red Bull Arena, em Leipzig, perante uma das potências do futebol mundial, impondo a primeira derrota ao selecionador Hansi Flick.

Não menos surpreendente do que este sucesso da seleção magiar foi a descida da Inglaterra à Liga B, sem sequer ter vencido uma partida, somando três derrotas e dois empates, descida que podia ter evitado hoje caso vencesse em Itália.

No entanto, a seleção transalpina acabou por se impor graças a um golo do avançado do Nápoles Giacomo Raspadori, à passagem do minuto 68, com um remate desferido da 'meia-lua' da grande área inglesa, após um lançamento em profundidade do capitão Leonardo Bonucci.

Com os resultados de hoje, à Hungria bastará um empate em casa frente à Itália, na última jornada, para alcançar um feito histórico com o apuramento para a 'final four', mas em caso de vitória dos italianos serão estes a garantir a vaga.

O outro jogo do grupo, o Inglaterra-Alemanha, já não contará para nada em termos de subidas ou descidas, visto que os ingleses já desceram à Liga B e os alemães o máximo que podem aspirar é a subir ao segundo lugar, em caso de vitória em terras de Sua Majestade e de uma derrota da Itália na Hungria.

No grupo B3, a Bósnia Herzegovina 'selou' hoje a subida à Liga A, ao vencer na receção a Montenegro, por 1-0, com um golo do médio Ermedin Demirovic, do Augsburgo, da Alemanha, à beira do intervalo, aos 45+1 minutos, garantindo o primeiro lugar, com 11 pontos, deixando Montenegro em segundo, com sete, fora do alcance a uma jornada do fim.

No outro jogo do grupo, Finlândia empatou a um golo com a Roménia em Helsínquia, adiando a decisão sobre quem descerá à Liga C para a última jornada, que integra os jogos Montenegro-Finlandia e Roménia-Bósnia Herzegovina.

Na Liga C4, a Geórgia tinha praticamente a subida à Liga B garantida, que 'selou' ao vencer em casa a Macedónia do Norte, por 2-0, passando a somar 13 pontos, seguido do seu adversário de hoje, com sete, da Bulgária, com seis, e de Gibraltar, com um.

Os búlgaros receberam e golearam a frágil seleção de Gibraltar, por 5-1, garantindo a permanência na Liga C, enquanto o seu adversário segue para o 'play-out', a disputar em março de 2024, com os restantes três últimos classificados dos outros grupos da Liga C, mantendo-se duas delas e descendo as outras duas à Liga D.

Na derradeira jornada, Gibraltar recebe a Geórgia, enquanto a Bulgária se desloca à Macedónia do Norte, podendo ainda aspirar ao segundo lugar em caso de vitória.

Finalmente, no grupo D2, a Estónia venceu hoje a seleção de Malta, com a qual disputava o primeiro lugar, por 2-1, e assegurou uma vaga na Liga C na próxima edição da prova, mesmo faltando-lhe ainda disputar um jogo, frente a São Marino.

JEC // NFO

Lusa/fim