No jogo no Estádio José Alvalade, com início marcado para as 20:30, Hugo Miguel contará com os assistentes Rui Teixeira e Ricardo Santos, enquanto João Pinheiro estará no videoárbitro (VAR), coadjuvado por Tiago Costa.

Já esta época, Hugo Miguel arbitrou a receção do Sporting ao Tondela, no triunfo por 2-0 na 12.ª jornada, mas será o seu primeiro jogo da temporada com o Sporting de Braga, que dirigiu pela última vez em 2020/21, diante do Vitória de Guimarães (3-0).

O Sporting é segundo classificado na I Liga de futebol, com 47 pontos, a três do líder FC Porto, enquanto o Sporting de Braga ocupa o quarto lugar, com 32.

