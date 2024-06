"O nosso 'mister' e restante equipa técnica continuam à frente da nossa equipa para esta época 2024/25", pode ler-se na publicação do clube, que também dá conta da continuidade do treinador-adjunto, Nuno Alves, do preparador físico, André Sousa, e do treinador de guarda-redes, Emanuel Konde, entre outros elementos.

Na última temporada, com uma equipa jovem e reforçada maioritariamente por jogadores de escalões inferiores, o treinador conseguiu cumprir o objetivo da manutenção na II Liga, no 13º posto, oito pontos acima da posição do play-off de permanência, ocupado pelo Feirense.

Hélder Cristóvão soma 55 jogos a defender enquanto técnico do Penafiel, desde que chegou ao emblema penafidelense, em janeiro de 2023, nos quais registou 17 vitórias.

Depois da notável carreira de jogador, em que se destacou sobretudo como figura no Benfica e Deportivo, com 35 internacionalizações pela seleção portuguesa, Hélder Cristóvão teve uma primeira aparição como treinador principal no Estoril Praia, em 2009/2010.

Seria em 2013 que se estabeleceria como técnico do Benfica B, onde permaneceu até 2018, registando depois passagens pela Arábia Saudita (Al-Nassr, Al-Ettifaq e, mais tarde, o Al-Hazm) e Eslováquia (FC DAC 1904), antes de chegar a Penafiel.

Ainda sem reforços anunciados, mas já com a renovação de Reko confirmada, peça-chave no meio-campo da equipa, Hélder Cristóvão irá preparar a nova temporada de modo a tentar melhorar a pontuação de 39 pontos, atingida nas últimas duas épocas.

