Nos últimos encontros do 'play-in', o fator casa não funcionou, pela primeira vez, com os Hawks a marcarem encontro com os Miami Heat, vencedores da Conferência Este da fase regular, e os Pelicans com os Phoenix Suns, primeiros no Oeste.

Em Cleveland, os locais dominaram a primeira parte, que acabaram a vencer por 10 pontos (61-51), mas, na segunda, imperou o base Trae Young, que marcou 32 pontos depois do intervalo, para um total de 38 no encontro.

"Deixei ficar mal a minha equipa na primeira parte, falhei alguns lançamentos e estávamos a perder por 10. Sabia que tinha de fazer alguma coisa. Sei a confiança que tenho e limitei-me a fazer as minhas jogadas", explicou Trae Young.

O base dos Hawks disse que a equipa quis também ganhar pelo poste suíço Clint Capela (sete pontos e oito ressaltos, em 13.28 minutos), que se lesionou ainda na primeira parte e deverá ser baixa para os 'play-offs'.

O sérvio Bogdan Bogdanovic, com 19 pontos, o italiano Danilo Gallinari, com 14, e Kevin Huerter, com 12, também deram importantes contribuições nos Hawks.

Na formação da casa, que não está nos 'play-offs' desde 2018 e não o consegue sem LeBron James desde 1998, os melhores foram o finlandês Lauri Markkanen, com 26 pontos, e Darius Garland, com 21 pontos e nove assistências.

Em Los Angeles, os Pelicans chegaram a liderar por 16 pontos na primeira parte, mas, depois, estiveram a perder por 13 (87-74) já no quarto período, antes de um parcial final de 31-14, para conquistarem a primeira presença nos 'play-offs' desde 2017/18.

Brandon Ingram, com 30 pontos, com 14 em 21 nos 'tiros' de campo, seis ressaltos e seis assistências, liderou os forasteiros, secundado por 19 pontos de CJ McCollum, 14 e 16 ressaltos de Larry Nance Jr., e 14 de Trey Murphy III.

Por seu lado, Reggie Jackson e Marcus Morris, ambos com 27 pontos, foram os melhores dos Clippers, que acusaram a ausência de Paul George, ausente do encontro depois de ter entrado no protocolo da covid-19.

Os 'play-offs' da NBA arrancam hoje, com quatro jogos, o primeiro dos quais em Dallas, onde os Mavericks, desfalcados do esloveno Luka Doncic, são anfitriões dos Utah Jazz.

