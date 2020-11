O único golo da partida foi marcado já na segunda parte pelo avançado do Liverpool Sadio Mané aos 81 minutos, quando a Guiné-Bissau já jogava com menos um jogador.

Jorge Nogueira 'Bura', jogador do Farense, da I Liga portuguesa, foi expulso aos 63 minutos, depois de ter cometido uma falta, por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, o Senegal fica com 12 pontos na liderança do grupo e está automaticamente apurado para a CAN de 2022, cuja fase final se vai realizar nos Camarões, enquanto a Guiné-Bissau é terceira classificada, com três pontos, e as hipóteses de participar na CAN são remotas.

Na quinta jornada da fase de apuramento, em março, a Guiné-Bissau joga, primeiro, em Essuatíni (antiga Suazilândia), e, depois, fecha a sexta jornada em casa, com a República do Congo.

A CAN deveria realizar-se em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

MSE // RPC

Lusa/Fim