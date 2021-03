Guiné-Bissau precisava vencer o Congo, seu adversário direto, para o ultrapassar no grupo I e conseguiu-o com triunfo por expressivo 3-0.

O avançado Piqueti, aos 45+1 minutos, o extremo Frederic Mendy, aos 73, e o médio Jorginho, aos 80, materializaram o sucesso do combinado de Baciro Candé.

Os defesas Nanu (FC Porto) e Fali Candé (Portimonense), os médios Bura (Farense) e Pelé (Rio Ave) e o avançado Frederic Mendy (Vitoria de Setúbal) foram os 'portugueses' titulares.

O Senegal, que só aos 90+6 evitou humilhante derrota caseira com Swatini, antiga Suazilândia, terminou em primeiro com 14 pontos, Guiné-Bissau somou nove, o Congo oito e Swatini com dois.

No grupo K, a Etiópia perdeu na Costa do Marfim, por 3-1, porém beneficiou do facto de Madagáscar, que apenas se qualificou em 2019, não ter conseguido ganhar em casa ao Níger (0-0), a quem tinha goleado fora por 6-2.

A Costa do Marfim somou 13 pontos, a Etiópia nove, Madagáscar oito e o Níger quatro.

Na 'poule' E, a Mauritânia fez pela vida ao ganhar por 1-0 na visita à República Centro Africana garantindo assim o passaporte para a fase final, pois o Burundi, que joga mais tarde em Marrocos, já não a pode alcançar, a quatro pontos de distância.

O avançado Aboubakar Kamara, dos franceses do Dijon, marcou o único golo, aos 45+4, tornando-se o herói da segunda presença consecutiva da Mauritânia na fase final.

Serra Leoa e Benin discutem ainda uma vaga no grupo L, sendo que os anfitriões, que ainda não ganharam qualquer jogo, precisam vencer para se qualificar, em detrimento do seu adversário.

Camarões, Senegal, Argélia, Mali, Guiné-Conacri, Tunísia, Egito, Gâmbia, Gabão, Gana, Burkina Faso, Zimbabué, Guiné-Equatorial, Marrocos, Costa do Marfim, Comores, Nigéria, Sudão e Malawi já estavam apurados.

A edição de 2021 da CAN foi adiada para o próximo ano nos Camarões, decorrendo entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022.

