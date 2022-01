Na cidade camaronesa de Garoua, a equipa comandada por Baciro Candé esteve mais perto de sair vencedora, mas não conseguiu materializar as oportunidades em golos.

Privados do capitão e guarda-redes Jonas Mendes, o mais experiente da equipa, com 50 internacionalizações, que testou positivo ao coronavírus, assim como Alfa Semedo (Vitória Guimarães), Nanú (FC Porto), Jorge Íntima, Mimito Biai (Académica) e Leonel Ucha Alves (Marinhense), os 'djurtus' alinharam de início com outros jogadores que atuam em Portugal.

O técnico Baciro Candé utilizou os 'lusos' Fali Candé (Portimonense), Sori Mané (Moreirense), Bura (Farense) e Jefferson Encada, que rescindiu com o Leixões antes de se juntar à seleção na prova, adiada para 2022, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. No segundo tempo, Frédéric Mendy, do Vitória de Setúbal, também foi opção.

Contudo, foi através do avançado Joseph Mendes que os guineenses criaram a primeira grande chance, com o cabeceamento do jogador dos franceses do Niort a passar muito perto do poste da baliza defendida por Abu-Eshrein, aos 17 minutos.

Só já perto do tempo de descanso, voltaram a surgir reais chances de perigo e para os dois lados. Primeiro, após um pontapé de canto, foi de novo Joseph Mendes (41) a cabecear por cima do ferro, e, já nos descontos, para o Sudão, Abdel Raman (45+2) permitiu uma boa defesa a Gomis.

No segundo tempo, a Guiné dominou e teve a iniciativa do jogo, apesar das escassas oportunidades criadas, sendo que, a oito minutos do apito final, os 'djurtus' desperdiçaram aquela que foi melhor chance do desafio.

O médio Pelé, que em Portugal já representou vários clubes, o último dos quais o Rio Ave, não conseguiu converter em golo a grande penalidade defendida por Abu-Eshrein.

Na segunda ronda, agendada para 15 de janeiro, a seleção guineense vai defrontar o Egito, comandado pelo português Carlos Queiroz, que hoje foi derrotado pela Nigéria (1-0), e encerra a 'poule' D diante das super-águias, em 19.

Jogo realizado no Estádio Roumdé Adjia, em Garoua.

Sudão--Guiné-Bissau, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Sudão: Abu-Eshrein, Mustafa Elfadni, Nemer, Mustafa Karshom, Mazin, Omer, Abdel, Abbas Omer (Musa, 90+1), Al Rasheed, Khidir e Hamed (Al-Gozoli Nooh, 66).

Treinador: Burhan Tia.

- Guiné-Bissau: Maurice Gomis, Fali Candé, Bura, Opa Sangante, Sori Mane, Jefferson Encada, Moreto Cassamá, Pelé (Panutche Camara, 85), Mama Balde (Steve Ambri, 73), Piqueti (Frederic Mendy, 73) e Joseph Mendes.

Treinador: Baciro Candé.

Árbitro: Issa Sy (Senegal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Joseph Mendes (13), Nemer (16) e Mazin (50).

AJC // AJO

Lusa/Fim