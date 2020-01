Guiné-Bissau com esperanças de estar nos Jogos em três modalidades

A Guiné-Bissau "espera e está a trabalhar" para participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 com atletas do judo, luta e atletismo, disse à agência Lusa o secretário-geral do Comité Olímpico guineense.

