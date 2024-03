O emblema germânico explicou que Guerreiro saiu lesionado do duelo de sábado com o Darmstadt (5-2), para a Bundesliga, e que vai fazer a sua recuperação em Munique.

"Raphaël Guerreiro tem uma pequena rotura muscular na coxa esquerda e, por isso, não irá viajar para se juntar à sua seleção, ficando a trabalhar em Munique", lê-se na nota divulgada pelos bávaros.

O jogador de 30 anos, campeão europeu com a seleção portuguesa em 2016, faz parte da lista de 32 convocados do selecionador Roberto Martínez para os jogos com Suécia, na quinta-feira, em Guimarães, e Eslovénia, em 26 de março, em Liubliana.

Já durante o apuramento para o Euro2024, Guerreiro falhou mais de metade dos jogos devido a problemas físicos, tendo participado apenas em quatro partidas, uma a tempo inteiro, outra a titular e duas como suplente utilizado.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

