Guarda-redes Renan abandona treino do Sporting devido a mialgia O guarda-redes Renan abandonou hoje mais cedo o treino do Sporting, devido a um problema muscular, um dia antes do jogo com o Portimonense, da terceira e última jornada do Grupo C da Taça da Liga de futebol.





De acordo com o site oficial dos 'leões', o guardião brasileiro acusou uma mialgia no adutor esquerdo já durante a sessão e teve que abandonar o relvado, ficando assim em dúvida para o duelo decisivo com os algarvios, no Algarve.

Na academia de Alcochete, Jovane Cabral juntou-se aos companheiros de equipa já na parte final do treino, depois de ter iniciado a sessão no ginásio, enquanto Luís Neto continuou a realizar tratamento e recuperação.

Bruno Tavares, Rodrigo Oliveira, João Ricciulli, Hugo Cunha e Vasco Gaspar, todos jogadores dos escalões jovens, estiveram às ordens do técnico Silas.

A equipa 'leonina' viaja durante a tarde para o Algarve, onde no sábado, às 17:00, defronta o Portimonense, num encontro em que está obrigada a vencer, precisando ainda que o Rio Ave não triunfe na receção ao Gil Vicente, já eliminado.

