Após duas temporadas no Villarreal, Reina, que vai completar 42 anos em agosto, está de regresso a Itália, onde já tinha atuado ao serviço de Nápoles, AC Milan e Lazio, num currículo que inclui ainda FC Barcelona, Liverpool, Bayern Munique e Aston Villa.

No Como, o internacional espanhol vai ser treinado pelo compatriota Cesc Fàbregas, ao lado do qual venceu o Campeonato do Mundo de 2010 e os Europeus de 2008 e 2012 pela Espanha.

A formação italiana está de regresso à Serie A, 21 anos depois da última presença (2002/03), após ter sido segunda colocada na Serie B, o segundo escalão transalpino.

MO // MO

Lusa/Fim