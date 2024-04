Sem qualquer partida disputada desde que foi contratado ao Portimonense, no verão de 2022, o 'guardião', de 30 anos, esteve de fora da sessão matinal orientada pelo treinador Sérgio Conceição, no Olival, juntando-se a Iván Marcano e Zaidu no lote de lesionados.

Esse trio está indisponível para o próximo jogo dos vice-campeões nacionais, bem como Otávio Ataíde e Evanilson, ambos suspensos, após terem completado séries de cinco cartões amarelos na I Liga aquando da derrota com o Estoril Praia (1-0), da última ronda.

Diogo Costa e Francisco Conceição foram expulsos na Amoreira, mas já cumpriram um jogo de castigo na quarta-feira, quando o FC Porto, detentor do troféu, venceu no terreno do Vitória de Guimarães (0-1), para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, estando agora de volta às opções 'azuis e brancas' para o reencontro com os minhotos.

O FC Porto, terceiro classificado, com 58 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 53, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 28.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

RYTF // MO

Lusa/Fim