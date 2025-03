"Acho que fizemos um trabalho muito bom nos últimos dois anos. Quero continuar a fazer parte desse caminho do Benfica, continuar a crescer com o clube e, desejavelmente, ganhar muitos troféus com o Benfica nos próximos dois anos", manifestou a guardiã, de 27 anos, citada pelos meios de comunicação do tetracampeão português.

A cumprir a segunda época na Luz, Pauels contribuiu para a conquista do campeonato nacional, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça.

De 'águia' ao peito soma, até ao momento, 55 jogos oficiais, 17 dos quais na presente temporada.

