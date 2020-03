Grande Prémio do Qatar de MotoGP cancelado devido à epidemia A corrida de abertura do Mundial de MotoGP, prevista para o Qatar, foi cancelada devido à epidemia de Covid-19, anunciou hoje a organização do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, em que participa o português Miguel Oliveira. desporto Lusa desporto/grande-premio-do-qatar-de-motogp-cancelado_5e5c19ddc8176b129c7e7874





A decisão afeta apenas a categoria rainha no Grande Prémio do Qatar, explicou a Dorna, empresa promotora do campeonato, em comunicado, assinado também pela Federação Internacional de Motociclismo e pela associação de equipas.

As provas das categorias inferiores, de Moto2 e Moto3, deverão decorrer como previsto, pois as equipas já estavam naquele país do Médio Oriente, devido aos testes de pré-temporada que ali se realizaram durante o fim de semana.

AGYR // RPC

Lusa/Fim