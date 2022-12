A prova australiana, que tinha presença garantida no Mundial de F1 até 2035, vai manter-se no calendário da categoria rainha do desporto automóvel por mais dois anos, depois de esta temporada ter registado um recorde de 419.000 espetadores.

O acordo estabelecido com os organizadores do campeonato determina também que o circuito de Melbourne, capital do estado de Vitória, será palco da corrida de abertura do Mundial pelo menos quatro vezes até 2037. Em 2023, a competição arranca no Bahrain, em 05 de março.

