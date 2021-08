Os transalpinos tiveram como companhia no pódio os britânicos John Gimson e Anna Burnet, medalha de prata, e os alemães Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer, que ficaram com o bronze.

A Grã-Bretanha fechou, assim, com três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, numa modalidade em que se destacaram ainda a Austrália, com duas medalhas de ouro, e os Países Baixos, com uma de prata e duas de bronze.

Os velejadores portugueses José Costa e Jorge Lima fizeram história, ao participar na decisiva regata para atribuição de medalhas na classe 49er, tendo terminado em sétimo.

Os lusos, que tinham entrado na regata decisiva no sexto lugar, foram penalizados por uma situação à partida e fecharam com 94 pontos, a 24 das medalhas.

Este foi o melhor resultado olímpico dos velejadores que, juntos, tinham estado no Rio2016, onde foram 16.º. José Costa tinha sido olímpico também em Pequim2008, quedando-se pelo 11.º com Francisco Andrade.

A prova foi conquistada pelos britânicos Dylan Fletcher e Stuart Bithell, enquanto os neozelandeses Blair Tuke e Peter Burling alcançaram a prata e os alemães Erik Heil e Thomas Ploessel o bronze.

Os irmãos Diogo e Pedro Costa terminaram a classe 470 no 15.º lugar, em que eram os mais jovens da frota, falhando o objetivo de garantir um lugar na regata das medalhas, enquanto Carolina João terminou na 34.ª posição no lazer radial.

- Quadro de medalhas da vela:

Masculinos:

- Windsurf:

Ouro: Kiran Badloe (Países Baixos).

Prata: Thomas Goyard (França).

Bronze: Bi Kun (China).

- Laser:

Ouro: Matt Wearn (Austrália).

Prata: Tonci Stipanovic (Croácia).

Bronze: Hermann Tomasgaard (Noruega).

- Finn:

Ouro: Giles Scott (Grã-Bretanha).

Prata: Zsombor Berecz (Hungria).

Bronze: Joan Cardona Mendez (Espanha).

- 470:

Ouro: Mathew Belcher e Will Ryan (Áustria).

Prata: Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom (Suécia).

Bronze: Jordi Xammar e Nicolas Garcia-Paz (Espanha).

- 49er:

Ouro: Dylan Fletcher e Stuart Bithell (Grã-Bretanha).

Prata: Peter Burling e Blair Tuke (Nova Zelândia).

Bronze: Erik Heil e Thomas Ploessel (Alemanha).

Femininos

- Windsurf:

Ouro: Lu Yunxiu (China).

Prata: Charline Picon (França).

Bronze: Emma Wilson (Grã-Bretanha).

- Laser radial:

Ouro: Anne-Marie Rindom (Dinamarca).

Prata: Josefin Olsson (Suécia).

Bronze: Marit Bouwmeester (Países Baixos).

- 470:

Ouro: Hannah Mills e Eilidh McIntyre (Grã-Bretanha).

Prata: Agnieszka Skrzypulec e Jolanta Ogar (Polónia).

Bronze: Camille Lecointre e Aloise Retornaz (França).

- 49er:

Ouro: Martine Grael e Kahena Kunze (Brasil).

Prata: Tina Lutz e Susann Beucke (Alemanha).

Bronze: Annemiek Bekkering e Annette Duetz (Países Baixos).

Misto

- Nacra 17:

Ouro: Ruggero Tita e Caterina Banti (Itália).

Prata: John Gimson e Anna Burnet (Grã-Bretanha).

Bronze: Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer (Alemanha).

APS // PFO

Lusa/Fim