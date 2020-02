Governo timorense aprova orçamento inicial para Jogos da CPLP em julho em Díli O Governo timorense aprovou hoje um orçamento de cerca de 511 mil dólares (468,65 euros) para a primeira fase de preparativos dos Jogos da CPLP, que decorrem em Díli entre 12 e 20 de julho. desporto Lusa desporto/governo-timorense-aprova-orcamento-inicial_5e43e9aa979f2f128de3a6f3





O secretário de Estado da Juventude e Desporto, Nélio Isaac, explicou à Lusa que se trata de um primeiro pacote orçamental que servirá igualmente para a organização da Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre na mesma altura em Díli.

Isaac explicou que o orçamento inicialmente previsto, de 2,25 milhões de dólares (dois milhões de euros), foi condicionado pelo chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020 e o facto do país estar em duodécimos.