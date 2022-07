Em comunicado de imprensa, o Governo de Cabo Verde adiantou que a condecoração vai ser feita na quarta-feira, "pela sua dedicação, esforço e mérito excecionais demonstrados" e que culminaram com o título de vice-campeão da CAN e anteriormente o apuramento para o campeonato do mundo da modalidade.

"Trata-se de um reconhecimento do esforço e a união dos jogadores e equipa técnica, da Federação Cabo-verdiana de Andebol, de todas as entidades públicas e privadas que apoiaram de diversas formas, até a conquista da medalha de prata no CAN2022 e, consequente qualificação para o 28.º Campeonato Mundial Masculino em 2023", explicou a mesma fonte.

Em 18 de julho, a seleção cabo-verdiana de andebol sagrou-se vice-campeã africana da modalidade, após perder com o Egito por 37-25 na final da 25.ª edição da CAN.

RIPE // VR

Lusa/Fim