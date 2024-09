Para o encontro no terreno dos algarvios, no domingo, o técnico não espera, contudo, facilidades, frente a um adversário que terá a motivação de fugir à delicada posição em que se encontra.

"Algum dia terá de pontuar, mas que não seja esta semana, espero e confio. Será um encontro difícil, seguramente, é uma equipa com muita vontade de conseguir a vitória, como nós. Nisso estamos igualados. É uma equipa física com um jogo mais direto do que a maior parte dos adversários com quem já jogámos. Agora temos uma longa viagem, com tempo para os jogadores estarem juntos e estamos preparados", analisou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Também em dificuldades, com apenas três pontos, os arouquenses procuram uma vitória que retire a pressão dos últimos lugares da tabela classificativa, mas Gonzalo García relembrou a sua experiência ao serviço dos croatas do NK Istra para desvalorizar o seu arranque em falso no Arouca.

"Não estou a olhar muito para a classificação, porque estamos a começar a época. É sempre bom começar bem, mas não é o mais importante. Não significa nada. O mais importante é o processo e o trabalho que se faz. Pessoalmente, na minha última época na Croácia, começámos na última posição, nos primeiros quatro ou cinco jogos, e acabámos a fazer a melhor época da história do clube", relativizou.

A confiança do treinador uruguaio, segundo o próprio, está assente na forma como os seus jogadores têm trabalhado, em melhoria com a tranquilidade do fecho do mercado de transferências.

"A equipa está a trabalhar muito bem, melhor e de forma mais tranquila também, é só isso que me preocupa. Agora, todos os jogadores já sabem que ficam, o que lhes espera. Têm uma perspetiva do seu futuro próximo e isso dá muita tranquilidade, até para mim", constatou.

A falta de golos dos 'lobos' - apenas dois no campeonato, até ao momento - foi outro dos focos de análise de Gonzalo García, perante um setor atacante que perdeu as referências Rafa Mujica e Cristo González, mas que conta com reforços cada vez mais preparados para assumirem os seus lugares.

"O último jogo foi difícil, contra o Sporting, mas, ainda assim, tivemos duas oportunidades claras. Temos de continuar a trabalhar, temos qualidade e agora jogadores novos, o Güven Yalçin e o Ivo Rodrigues. O Güven não estava preparado para jogar mais ainda, porque tinha feito a pré-época na equipa B do Génova e não teve jogos, só treinou", explicou.

Gonzalo García terá uma extensa lista de ausências confirmadas na convocatória, com Matías Rocha, Nico Galovic, Mateus Quaresma, Eboué Kouassi, Oriol Busquets, Pedro Moreira, Vitinho e Henrique Araújo a recuperarem de lesão e a ficarem de fora das opções.

O Arouca, 16.º classificado da I Liga, com três pontos, desloca-se ao Estádio de São Luís para defrontar o Farense, 18.º e último, que ainda não pontuou, em encontro marcado para domingo, às 18:00, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

