Ramos, de 22 anos, pode, assim, fazer hoje a sua estreia pelos parisienses, que recebem o Lorient, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

Na lista dos eleitos, estão também os internacionais lusos Danilo Pereira e Vitinha, enquanto Nuno Mendes, por lesão, não foi chamado, tal como Renato Sanchez, que estará de saída do clube, pois não contará para Luis Enrique.

Mbappé, em conflito com o clube por não querer renovar contrato para além da presente temporada, ficou fora dos eleitos, tal como o avançado brasileiro Neymar e o médio italiano Verratti, incluídos numa lista de descartes do ex-selecionador espanhol.

Além de Gonçalo Ramos, são, entre outros, candidatos a estrearem-se pelo PSG, o uruguaio Manuel Ugarte, ex-jogador do Sporting, e o italiano Cher Ndour, contratado ao Benfica.

Em 2022/23, o Paris Sain-Germain venceu o campeonato com mais um ponto do que o Lens, com Mbappé a ser o melhor marcador da Ligue 1, com 29 golos, enquanto o argentino Lionel Messi, que partiu para o Inter Miami, somou 16 tentos e 17 assistências.

