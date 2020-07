"Nem há palavras para explicar! Só o facto de me estrear e ter tido a oportunidade de partilhar o momento de jogar no Benfica, neste grande clube - que é o sonho de qualquer jogador -, já é fantástico. Ainda mais da forma como eu consegui fazer, com dois golos, é inacreditável. Nem nos meus melhores sonhos", afirmou à Benfica TV Gonçalo Ramos.

O jovem de 19 anos, natural de Olhão, no Algarve, foi lançado pelo técnico do Benfica, Nélson Veríssimo, a cinco minutos do fim do tempo regulamentar, depois de já ter integrado várias convocatórias, mas sem nunca se ter estreado.

Dois minutos depois de ter entrado em campo, Gonçalo Ramos fez o seu primeiro golo (na altura, o 3-0 para as 'águias') e, aos 90+3, 'bisou' na partida e fixou o resultado final nos 4-0.

O internacional pelos escalões jovens de Portugal, que foi o melhor marcador do Europeu de sub-19, em 2019, com quatro golos em cinco jogos, chegou à formação do Benfica há quase dez anos, e, no verão passado, renovou com os 'encarnados' até 2024.

