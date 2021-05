Gonçalo Oliveira falha acesso aos quartos de final do 'challenger' de Oeiras

O tenista português Gonçalo Oliveira falhou hoje o acesso aos quartos de final do 'challenger' 4 de Oeiras, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, ao perder frente ao cazaque Timofey Skatov no Complexo Desportivo do Jamor.