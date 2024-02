No domingo, no empate a três golos em Vila do Conde, diante do Rio Ave, para a 23.ª ronda do campeonato, o habitual titular na defesa 'leonina' foi substituído ao intervalo por Eduardo Quaresma, enquanto o extremo saiu ainda no decorrer da primeira parte, aos 41 minutos, dando lugar ao inglês Edwards.

Desta forma, é pouco provável que ambos recuperem a tempo do dérbi com o eterno rival Benfica, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para quinta-feira, em Alvalade.

O ponta de lança Paulinho também consta no boletim clínico e "continua a realizar tratamento", segundo a informação disponibilizada pelos 'leões' no sítio oficial na Internet.

De resto, os titulares em Vila do Conde realizaram treino de recuperação, enquanto os restantes jogadores estiveram no relvado à disposição do treinador Rúben Amorim.

A equipa lisboeta volta a treinar na terça-feira, pelas 10:30, na Academia em Alcochete, à porta fechada.

