O português Rafael Leão, a maior referência do campeão italiano, foi titular no ataque dos milaneses e acabou por ser substituído aos 90+1 minutos, quando o treinador Stefano Pioli foi obrigado a reajustar a estrutura tática, uma vez que Giroud foi expulso logo após o golo, ao receber o segundo cartão amarelo, por ter retirado a camisola durante os festejos.

O avançado francês voltou a ser decisivo, depois de ter substituído o pouco inspirado belga Origi aos 72 minutos, numa altura em que se registava um empate 1-1, consumado com os golos do francês Theo Hernandez aos 21 minutos, para os anfitriões, e Daniel Maldini, que está emprestado pelo AC Milan e é filho de Paolo Maldini, figura tutelar dos 'rossoneri', aos 59.

O AC Milan assumiu a vice-liderança da Série A, encabeçada pelo Nápoles, que horas antes se tinha mantido firme no comando da prova, na qual é a única equipa invicta, ao vencer por 2-1 no reduto da Atalanta, segundo classificado à partida para esta ronda.

A equipa de Luciano Spaletti não 'tremeu' com a vantagem da Atalanta aos 19 minutos, na conversão de uma grande penalidade por Ademola Lookman, já que não foi preciso muito para que Osimhen, aos 23, e Elmas, aos 35, marcassem para os napolitanos.

O triunfo deixa o Nápoles, que teve Mário Rui no banco, com 35 pontos, fruto de 11 vitórias e dois empates, mais seis do que o AC Milan e oito relativamente à Atalanta, que pode ainda ser ultrapassada nesta ronda pela Roma, caso a equipa treinada pelo português José Mourinho vença no domingo o dérbi da capital frente à Lazio.

Nas contas de meio da tabela, o Salernitana (10.º) não foi além de um empate em casa a 2-2 com a Cremonese (19.ª e penúltima), num jogo igualado pelos forasteiros muito perto do fim, e o Empoli, 12.º, venceu o Sassuolo (1-0), 11.º.

