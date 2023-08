Os bracarenses entraram melhor na partida e foram premiados logo aos nove minutos, quando Ricardo Horta inaugurou o marcador, fazendo assim o primeiro golo da prova, mas o Famalicão reagiu e virou o resultado na segunda metade, através de Afonso Rodrigues, aos 67, e de Aranda, que chegou ainda esta semana para reforçar o plantel famalicense, aos 90+5.

Com este resultado, o Famalicão torna-se no primeiro líder da prova com três pontos, numa jornada inaugural que vai decorrer até segunda-feira, dia em que o vice-campeão nacional FC Porto joga em casa do Moreirense e o campeão nacional Benfica em casa do Boavista.

