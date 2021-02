Depois de terem visto um golo anulado por fora de jogo, os milaneses chegaram ao golo aos 30 minutos, numa jogada de entendimento entre Zlatan Ibrahimovic e o avançado português Rafael Leão.

O sueco, de 39 anos, 'bisou' aos 64, para o golo 501 da carreira em clubes, que iniciou com a camisola do Malmö, em 1999, e durante a qual somou passagens por Ajax, Juventus, Inter Milão, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United e LA Galaxy.

Em apenas dois minutos, aos 69 e 70, o croata Ante Rebic 'bisou' ampliando para 4-0 a vantagem da equipa casa, após passes do turco Hakan Calhanoglu.

O defesa português Pedro Pereira foi titular na equipa do Crotone, que somou a terceira derrota consecutiva e mantém o último lugar da Serie A, e o médio Eduardo, que alinha no clube italiano por empréstimo do Sporting, entrou aos 72 minutos de jogo.

A Udinese recebeu e venceu o Verona por 2-0, com um autogolo do guardião Marco Silvestri, aos 83 minutos, e um golo de Gerard Deulofeu aos 90+1 e segue na 11.ª posição, com 24 pontos.

Com Adrien Silva no 'onze', a Sampdoria empatou 1-1 na visita ao Benevento, e ocupa a 10.ª posição, com mais quatro pontos do que o adversário de hoje, que ocupa o 13.º posto.

O AC Milan segue na liderança da Liga italiana, com 49 pontos, mais dois do que o Inter Milão, segundo, que na sexta-feira tinha assumido provisoriamente o comando da competição, ao vencer a Fiorentina, por 2-0.

