Depois de uma volta menos conseguida no sábado, que o 'empurrou' para o 25.º posto, Ricardo Santos entregou hoje um cartão com 68 pancadas (três abaixo), com seis 'birdies' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima), subindo 16 lugares na classificação.

Em Antuérpia, na Bélgica, o golfista algarvio arrecadou 50 pontos para o 'ranking' e um prémio monetário 35.072 euros.

O inglês Sam Horsfield, com um agregado de 271 pancadas (13 abaixo), venceu o torneio, seguido do neozelandês Ryan Fox e do alemão Yannik Paul, que terminaram na segunda posição, com 273 'shots'.

