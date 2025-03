Melo Gouveia entregou um cartão com 74 pancadas na quarta e última volta, duas acima do par do campo, em Nova Deli, em consequência de quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e seis 'bogeys' (uma acima), subindo oito lugares na classificação, depois de no sábado ter ascendido seis.

O golfista português, de 33 anos, obteve o segundo melhor resultado do ano, depois do 14.º lugar registado no Dubai e em Singapura, totalizando 296 'shots', mais 12 do que Chacarra, de 25 anos, que liderou a prova desde sexta-feira e conquistou a primeira vitória no circuito principal.

O espanhol foi um dos três golfistas que concluíram o Open da Índia abaixo do par do campo, um desfecho invulgar em torneios deste calibre. Melo Gouveia, mesmo tendo terminado dentro do top-20, despediu-se com oito pancadas acima e o melhor que conseguiu foi igualar o par, no dia inaugural.

