Depois de no sábado ter fechado a terceira volta no 19.º posto, Melo Gouveia igualou o par do campo na última ronda, com 72 pancadas, marcando dois 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima).

No final do torneio, o golfista luso entregou um cartão com um total 282 'shots', seis abaixo do par.

O Ras Al Khaimah Championship foi conquistado pelo espanhol Alejandro del Rey, com um agregado de 266 pancadas, 22 abaixo do par, o que lhe valeu um prémio monetário de 406 mil euros.

MO // MO

Lusa/Fim