Melo Gouveia, que figura no segundo lugar do 'ranking' do Challenge Tour, juntou às 68 pancadas inaugurais, quatro abaixo do Par, um segundo 'score' de 66 'shots' (-6) e subiu sete lugares na classificação para se isolar no terceiro posto.

Apesar de um 'front nine' um pouco atribulado, com um 'duplo bogey' (duas acima) no buraco 2, um 'bogey' (uma acima) no 4 e três 'birdies' no 3, 5 e 6, o jogador natural de Lisboa, de 30 anos, recuperou bem no 'back nine'. Depois de registar o seu segundo 'eagle' (duas abaixo) no buraco 10, anotou quatro 'birdies' no 11, 16, 17 e 18.

"Tive que ser paciente. Dei um segundo mau 'shot' no buraco dois, onde fiz asneira, mas sabia que estava a jogar bem, por isso era uma questão de ficar paciente e manter-me focado. Sabia que havia muitas oportunidades para 'birdie' ao longo da volta e aproveitei-as bem", comentou no final o golfista português.

Com um agregado de 134 pancadas (-10), Ricardo Melo Gouveia vai partir para a terceira ronda a três 'shots' dos líderes, o inglês Todd Clements (63+68) e o chileno Hugo Leon (65+66).

Ao contrário do campeão português do Italian Challenge e do Made in Esbjerg Challenge, Vítor Lopes e Pedro Lencart, os outros dois representantes nacionais no British Challenge, falharam o 'cut' no The Belfry.

Enquanto o golfista de Vilamoura ficou no 123.º lugar da classificação, com um agregado de 149 pancadas (75+74), duas acima do Par, o jovem nortenho, de 21 anos, despediu-se com um total de 150 'shots' (80+79) na 128.ª posição.

