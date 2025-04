Melo Gouveia, que passou o 'cut', entregou hoje um cartão com 73 pancadas, uma acima do par do campo, ao registar cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco), três 'bogeys' (uma acima) e um 'double bogey' (com três acima), passando a somar um total de 216 'shots' nas três voltas.

O golfista luso, de 33 anos, abriu a competição com 76 pancadas, recuperou no segundo dia, conseguindo 67, mas hoje voltou a não ter um dia feliz, ficando pelas 73, o que lhe vale a presença no grupo dos 60.ºs classificados.

Na frente da competição então o chinês Bowen Xiao e o inglês Marco Penge, que hoje entregaram um cartão com 65 pancadas, somando ambos um total de 204 'shots', no torneio que termina domingo.

Lusa