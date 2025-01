Melo Gouveia entregou um cartão com 65 pancadas, sete abaixo do par do campo do torneio que se realiza nos Emirados Árabes Unidos, registando oito 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e um 'bogey' (uma acima do par).

O golfista luso está na liderança, com o mesmo número de pancadas de David Micheluzzi e de David Ford, um golfista amador de 22 anos que está a jogar pela primeira vez fora dos Estados Unidos.

Já Rory McIlroy, da Irlanda do Norte e que venceu o torneio por quatro vezes, a última em 2024, iniciou a competição com um total de 70 pancadas (duas abaixo do par) e está no grupo dos 26.ºs classificados.

