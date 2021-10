O número dois no 'ranking' do Challenge Tour, a 'Corrida para Maiorca', completou a terceira ronda com 66 pancadas, cinco abaixo do Par, para um agregado de 198 'shots'(65+67+66), menos um que o segundo classificado italiano, Manassero, que assinou a segunda melhor exibição do dia com 63 pancadas (-8), logo depois dos 62 'shots' do australiano Daniel Hillier.

Melo Gouveia, de 30 anos, assumiu o comando do torneio espanhol na segunda volta e, hoje, ao fim de seis buracos já estava com quatro abaixo do Par, graças a quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 4 e 6, antes de registar um 'bogey' no 7. Mais dois 'birdies' nos segundos 9 buracos, no 'green' do 11 e do 12, foram, contudo, o suficiente para manter o comando.

Bicampeão esta temporada no Challenge Tour, Ricardo Melo Gouveia parte para a derradeira corrida ao título às 10:40 de sexta-feira (09:40 em Lisboa), ao lado do transalpino Matteo Manassero e de Daniel Hillier, que figura no terceiro lugar do 'leaderboard' com um total de 200 pancadas, 13 abaixo do Par do Emporda Golf.

