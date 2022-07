Em Nicholasville, Kentucky, Melo Gouveia entregou um cartão de 64 pancadas, oito abaixo do par do campo, fruto de nove 'birdies' (uma abaixo) e um 'bogey' (uma acima).

Na liderança da prova do PGA Tour está o canadiano Adam Svensson, com 62 'shots', menos dois do que o português e do que o francês Robin Roussel.

