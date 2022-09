Em Farso, Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos entregaram cartões com 71 pancadas, igualando o par do campo, com o melhor representante luso a alcançar um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco) e um 'birdie' (uma abaixo), aos quais contrapôs três 'bogeys' (uma acima).

Ricardo Santos obteve o mesmo registo, mas com três 'birdies' e igual número de 'bogeys', totalizando 209 pancadas a um dia do fim da prova, mais duas do que o compatriota (207), ambos longe do quarteto de líderes, que tem um agregado de 196 golpes.

O inglês Ross McGowan, que liderava a prova de forma isolada, recebeu hoje a companhia dos compatriotas Matthew Southgate e Oliver Wilson e do italiano Francesco Laporta, partindo em igualdade para o último dia de competição, no domingo.

RPC // JP

Lusa/Fim